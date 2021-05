Homem é preso suspeito de estuprar neta de 4 anos

Continua após publicidade

No último sábado (8), um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado de abusar sexualmente da própria neta, de apenas 4 anos. De acordo com os agentes, ao chegarem no local, o indivíduo estava com uma calcinha da menina dentro de sua cueca. O caso aconteceu em Patos de Minas, em Minas Gerais.

A família denunciou o caso após notar que havia vermelhidão nas partes íntimas da criança. A companheira da mãe da vítima notou a alteração no corpo da menina. A garota foi questionada sobre o que teria acontecido antes da vermelhidão e respondeu que o avô tinha tocado em seu corpo.

Imediatamente a mulher alertou a família. A menina foi encaminhada ao Hospital Imaculada Conceição e recebeu atendimentos médicos.

Em um laudo, a menina informou que sofria abusos do avô, porém ela não contava para ninguém pois o homem a obrigou a não dizer.

Prisão



O suspeito de praticar o estupro de vulnerável foi preso em flagrante. Ele estava deitado em uma cama com garrafa de cerveja no momento em que os policiais chegaram na casa onde ele mora. Uma calcinha foi encontrada dentro da cueca dele durante a busca pessoal.

A mãe da menina reconheceu a peça íntima da filha que foi apreendida pelos militares. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas local onde a ocorrência foi encerrada.