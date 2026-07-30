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Homem é preso suspeito de estuprar cunhada de 14 anos enquanto ela ajudava a irmã no pós-parto

Crime ocorreu no nordeste do Pará, e o agressor foi detido em flagrante após ação conjunta das polícias Civil e Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 20:38:51 Editado em 30.07.2026, 20:38:48
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Homem é preso suspeito de estuprar cunhada de 14 anos enquanto ela ajudava a irmã no pós-parto
Autor Homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana - Foto: Reprodução/freepik

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30), em Oeiras do Pará, no nordeste do Pará, suspeito de estuprar a cunhada de 14 anos. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (29), quando a adolescente estava hospedada na residência do casal para auxiliar a irmã, que se recuperava de uma cirurgia cesariana.

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A investigação teve início após a mãe da vítima procurar a Delegacia de Polícia Civil na manhã de quinta-feira para denunciar o abuso. Imediatamente após o registro da ocorrência, uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar realizou buscas, localizou o suspeito e efetuou a prisão em flagrante, encaminhando-o para a delegacia local.

Para preservar a vítima e garantir um depoimento adequado, a adolescente foi submetida a uma escuta especializada na Sala Lilás. O procedimento foi conduzido por uma assistente social, momento em que a jovem detalhou a dinâmica da violência sexual sofrida.

Segundo a corporação, o investigado já possui um histórico criminal e responde a outros processos na Justiça. Entre os antecedentes, constam ações penais diversas e um caso de descumprimento de medidas protetivas de urgência envolvendo outra vítima. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da detenção para prisão preventiva, e o suspeito permanece encarcerado à disposição do Poder Judiciário.

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As informações são do G1

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direitos das vítimas estupro Juventude Oeiras do Pará prisão em flagrante VIOLÊNCIA SEXUAL
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