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Homem é preso suspeito de estuprar adolescente perto de estação de metrô em SP

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 16:45:00 Editado em 11.06.2026, 16:55:27
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem foi preso pela suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos nas imediações da estação de metrô do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu no dia 12 de maio e parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. O suspeito, entretanto, só foi localizado e preso nesta quarta, 10.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os policiais do 30º Distrito Policial identificaram o suspeito durante as investigações e conseguiram capturá-lo na quarta-feira. Ele, que não teve o nome divulgado, permanece preso.

As imagens de câmeras usadas na investigação mostra que o homem circulando pelos arredores da estação, por volta das 20h30. Alguns minutos depois ele aparece seguindo uma mulher, mas muda de direção ao perceber a adolescente.

Ele teria levado a menina para uma rua sem saída, onde cometeu o estupro. Após o crime, o homem fugiu em direção ao terminal de ônibus.

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adolescente estupro Prisão SP suspeito
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