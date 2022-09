Homem é preso por violentar mulheres em falsa entrevista de emprego

Da Redação

Na última sexta-feira (16), um homem de 22 anos foi preso suspeito de anunciar falsas vagas de emprego para atrair mulheres e estuprá-las em imóveis alugados, em São Paulo. Ele foi capturado em Campinas, interior do estado, e a Polícia Civil recuperou parte das conversas com as vítimas. Veja acima

De acordo com a Alexandre Bento, delegado do 56º Departamento, na Zona Leste da capital paulista, e responsável pelo caso, o homem anunciava as vagas de emprego em uma plataforma digital para recepcionistas, atendentes, recepcionistas de hotéis e trabalhos em home office.

Quando as mulheres entravam em contato para se candidatar para o emprego, o criminoso marcava uma entrevista. Ainda segunda a polícia, o local era um espaço alugado por diárias, através de aplicativos, geralmente na Vila Alpina, na Zona Leste.

A interessada chegava ao local, e ele dizia que era onde fazia home office. Em seguida, a vítima era trancada e estuprada no quarto sob ameaça de canivete. Duas vítimas foram encontradas pela polícia.

A investigação identificou, ainda, ao menos cinco mulheres com quem o preso conversou e ofereceu até treinamento para a suposta vaga. Aos interessados, o criminoso perguntava a idade e pedia os dados pessoais, como o currículo.

O homem já respondia a um processo por estelionato no Rio de Janeiro.





Fonte: Informações do g1.

