Homem é preso por suspeita de matar e esquartejar mulher em São Paulo

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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem foi preso na madrugada de quarta-feira, 9, por suspeita de ter matado e esquartejado a namorada em 11 de julho, na zona sul de São Paulo.

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A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que Natan Roberto de Oliveira Silva, de 26 anos, foi detido na Rua da Paz, em uma comunidade na região do Parque Santo Antônio, na zona sul da capital.

A defesa de Silva não foi localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

Além de um mandado de prisão temporária, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. Três celulares e uma televisão foram apreendidos.

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Natan é suspeito de ter matado Samara Ellen da Silva, de 26 anos. O crime começou a ser investigado após exames apontarem que um braço encontrado no Rio Guarapiranga, debaixo da Ponte do Socorro, em 3 de agosto, pertencia a Samara.

O caso é investigado pelo 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antônio.