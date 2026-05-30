Homem é preso por suspeita de espancar filho de 9 anos; veja
As primeiras apurações indicam que o pai teria utilizado métodos considerados excessivos de disciplina
Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (29), suspeito de agredir o próprio filho, de apenas 9 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo.
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De acordo com a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após o Conselho Tutelar ser acionado quando a criança deu entrada na Santa Casa de Piracicaba com sinais de violência física.
Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) estiveram na unidade hospitalar e constataram diversas marcas nas costas do menino, compatíveis com agressões.
As primeiras apurações indicam que o pai teria utilizado métodos considerados excessivos de disciplina, colocando a criança em risco de sofrer lesões graves.
Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito segue detido e deverá passar por audiência de custódia.
O caso continua sendo investigado pelas autoridades.
Informações: G1
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