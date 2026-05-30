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Homem é preso por suspeita de espancar filho de 9 anos; veja

As primeiras apurações indicam que o pai teria utilizado métodos considerados excessivos de disciplina

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 10:02:48 Editado em 30.05.2026, 12:37:07
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Homem é preso por suspeita de espancar filho de 9 anos; veja
Autor Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (29), suspeito de agredir o próprio filho, de apenas 9 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após o Conselho Tutelar ser acionado quando a criança deu entrada na Santa Casa de Piracicaba com sinais de violência física.


Homem é preso por suspeita de espancar filho de 9 anos; veja
AutorFoto: Polícia Civil

Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) estiveram na unidade hospitalar e constataram diversas marcas nas costas do menino, compatíveis com agressões.

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As primeiras apurações indicam que o pai teria utilizado métodos considerados excessivos de disciplina, colocando a criança em risco de sofrer lesões graves.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito segue detido e deverá passar por audiência de custódia.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

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Informações: G1

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agressão infantil direitos da criança investigação criminal Piracicaba polícia civil violência domestica
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