Homem é preso por suspeita de espancar filho de 9 anos; veja

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Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (29), suspeito de agredir o próprio filho, de apenas 9 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após o Conselho Tutelar ser acionado quando a criança deu entrada na Santa Casa de Piracicaba com sinais de violência física.





Foto: Polícia Civil Foto: Polícia Civil

Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) estiveram na unidade hospitalar e constataram diversas marcas nas costas do menino, compatíveis com agressões.

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As primeiras apurações indicam que o pai teria utilizado métodos considerados excessivos de disciplina, colocando a criança em risco de sofrer lesões graves.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito segue detido e deverá passar por audiência de custódia.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

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Informações: G1

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