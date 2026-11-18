Um homem suspeito de matar a enteada com golpes de enxada em Itapemirim, no Espírito Santo, foi preso após se entregar à Polícia Civil. Maely Delfino Amaro, de 63 anos, se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado na terça-feira, 17.

Amaro teria atingido Phâmella Barbosa Silva, de 23 anos, na cabeça com um enxada durante uma briga. Segundo relato de familiares, a jovem sofria assédio sexual do padrasto. A agressão ocorreu no último domingo, 15, em Ilha do Gato, na zona rural de Itapemirim. O Estadão busca contato com a defesa de Amaro.

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Segundo a Polícia Civil, durante uma discussão gerada pelos episódios de assédio, a menina foi atingida na cabeça pelo padrasto. Phâmella foi socorrida ao Hospital Evangélico Litoral Sul e encaminhada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permaneceu internada em estado gravíssimo. Ela morreu horas depois.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo padrasto, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil iniciou a investigação, realizou diligências e pediu a prisão temporária do suspeito, devido ao risco de fuga.

O suspeito teve um mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário. Procurado, a assessoria do Tribunal de Justiça do Espirito Santo informou que aguarda retorno do Núcleo de Audiência de Custódia. Amaro é investigado, inicialmente, pelo crime de feminicídio.

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O grupo de escoteiros Clube Desbravadores Astro Rei, do qual Phâmella fazia parte, compartilhou uma homenagem de seu diretor, Ramonni Liidike, lamentando a morte da jovem. "Você foi muito amada, não merecia ir embora desse jeito. Foi um prazer ser teu diretor. Ainda esses dias comemorávamos sua vida, e agora tristes com sua partida", escreveu. Phâmella também era estudante de biomedicina.