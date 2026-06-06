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Homem é preso por manter filhos trancados e monitorados por câmera

Resgate ocorreu após a filha de 10 anos pedir socorro à avó; local não tinha geladeira ou alimentos estocados

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 20:18:08 Editado em 06.06.2026, 20:18:03
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Homem é preso por manter filhos trancados e monitorados por câmera
Autor Polícia Civil de Goiás prendeu o homem em flagrante - Foto: REPRODUÇÃO/POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante um homem de 28 anos, no município de Luziânia, por manter seus quatro filhos, com idades de 4, 6, 8 e 10 anos, trancados em um cômodo sem iluminação e com ventilação restrita. A ação ocorreu após a criança de 10 anos entrar em contato com a avó para pedir socorro e relatar a situação.

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Equipes da Polícia Civil e do Conselho Tutelar foram até o endereço e localizaram as crianças sozinhas e retidas no ambiente. De acordo com os policiais, o homem utilizava uma câmera de segurança para monitorar os filhos e dizia a eles que pessoas de fora da casa os observariam caso tentassem sair. Durante a vistoria no imóvel, os agentes registraram a falta de itens básicos de moradia, como geladeira, a ausência de alimentos estocados e a falta de colchões estruturados para repouso.

O levantamento inicial indicou também que os quatro dependentes não possuíam matrícula ativa em instituições de ensino. O suspeito recebeu voz de prisão ao retornar à residência e foi encaminhado à delegacia do município. O Conselho Tutelar realizou o atendimento das vítimas, que foram encaminhadas aos cuidados da mãe e da avó materna.

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abuso infantil Condições de Vida conselho tutelar direitos das crianças polícia civil prisão em flagrante
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