Homem é preso por furtar e extorquir pessoa que o abrigou em casa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), cumpriu na sexta-feira (16) o mandado de prisão preventiva de Jhonathan Pereira da Silva pelos crimes de furto qualificado e extorsão, praticados no Setor Vale do Sol, eme Aparecida de Goiânia. O investigado foi recebido por três dias na residência da vítima, a qual conhecera dias antes. A intenção da vítima era ajudar Jhonathan. No entanto, no último dia do prazo concedido, 12 de maio, abusando da confiança que a vítima depositou nele, Jhonathan subtraiu para si o veículo da vítima e fugiu.

Três dias após ter subtraído o veículo, Jhonathan se associou a outro indivíduo e os dois passaram a realizar ligações telefônicas ameaçadoras para a vítima, exigindo dinheiro para a devolução do veículo. A vítima não cedeu à chantagem e os indivíduos abandonaram o veículo no Setor Morais, Goiânia.

Após minuciosa investigação, foi representado pelo mandado de prisão preventiva de Jhonathan Pereira e busca e apreensão para a residência do indivíduo suspeito de ter auxiliado na extorsão, cumpridas hoje. Jhonatan já ostentava passagens policiais em Mato Grosso por furto, receptação, roubo com emprego de arma de fogo e tentativa de homicídio. Na a busca domiciliar, foi apreendido o aparelho celular utilizado na extorsão contra a vítima. Em seu interrogatório, Jhonathan confessou ter se apoderado do veículo da vítima e participado das ligações posteriores, mas alegou ter feito tais ações em decorrência de seu vício em drogas.

A divulgação da imagem e identificação do preso foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, Portaria n° 547/2021 – PC, por despacho da autoridade policial responsável pelas investigações, justificada na possibilidade real de identificação de novas vítimas diante da espécie e modus operandi das infrações penais praticadas.

