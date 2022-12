Homem é preso por forjar sequestro para extorquir o próprio pai

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Todos os contatos eram feitos através do aplicativo de mensagens WhatsApp

Um homem, de 44 anos, foi preso suspeito de forjar o seu próprio sequestro com o intuito de extorquir R$ 20 mil do pai. O caso aconteceu nesta quarta-feira (21), em Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

continua após publicidade .

Conforme o delegado João Paulo de Abreu, o filho estaria desaparecido desde o dia 14 de dezembro. Na noite da última terça-feira (20), ele chegou ao local que simulava o cativeiro e, no dia seguinte, iniciou a extorsão ao pai, de 67 anos. Junto dele, também foi preso um homem, de 23 anos.

LEIA MAIS: Flagrante de briga por "traição" no interior do PR viraliza nas redes

continua após publicidade .

Todos os contatos eram feitos através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo a polícia, o cúmplice enviava áudios, fotos e vídeos para o pai da vítima. As imagens mostravam o filho com as pernas e braços amarrados e o rosto coberto. Nos vídeos, ele sofria falsas ameaças à integridade física.

Os celulares utilizados para a extorsão foram apreendidos para servir de prova no inquérito policial. A dupla será investigada pelo crime de extorsão qualificada.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News