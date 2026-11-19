Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 18, suspeito de simular o próprio sequestro para extorquir a própria mulher, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil do Rio, José Marcos Peixoto confessou o crime e responderá por tentativa de extorsão.

Policiais da 59.ª DP (Duque de Caxias) e da 77.ª DP (Icaraí) foram acionados na tarde de quarta-feira, após a mulher receber, pelo WhatsApp, fotos e vídeos enviados do celular do marido. Nas imagens, ele aparecia amarrado, com uma sacola na cabeça, no porta-malas de um carro.

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O Estadão tenta localizar a defesa de José Marcos Peixoto. O espaço está aberto.

As mensagens exigiam o pagamento de R$ 7 mil, a ser depositado na conta do próprio companheiro, e ameaçavam incendiar o veículo com ele dentro caso a polícia fosse comunicada.

Apesar das ameaças, a mulher procurou as autoridades. Com as informações fornecidas por ela e os dados de rastreamento do automóvel, os policiais localizaram o carro na Rodovia Washington Luís. Na abordagem, encontraram o suposto sequestrado sem marcas de violência. De acordo com a polícia, Peixoto admitiu ter encenado a situação para obter dinheiro da esposa.

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A corporação informou ainda que outras pessoas participaram da simulação e foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos.