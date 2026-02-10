Leia a última edição
Homem é preso por fingir ser líder religioso e fazer 'ritual' para abusar de mulheres

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 22:30:00 Editado em 10.02.2026, 22:40:03
Um homem de 47 anos foi preso na segunda-feira, 9, suspeito de fingir ser um líder religioso para cometer crimes sexuais contra mulheres no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. A Polícia Civil afirmou que o suspeito usava diferentes pretextos para praticar os abusos. O homem não foi identificado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Segundo as investigações, ele drogava as vítimas as induzindo a ingerir bebidas preparadas com ervas - ele alegava que isso fazia parte de um ritual de purificação. Em seguida, o suspeito dizia que o ritual exigia a prática de relações sexuais, momento em que cometia os abusos, diz a polícia.

"É uma prisão importante feita pelas equipes, fruto de uma investigação criteriosa, que reforça o empenho da Polícia Civil no combate aos crimes sexuais e na responsabilização dos autores", afirmou o Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

A Polícia Civil informou que, até o momento, quatro vítimas foram identificadas, duas no Guarujá e outras duas em Osasco, na Grande São Paulo.

FRAUDE/LÍDER RELIGIOSO/MULHERES/ABUSO/PRISÃO
