Homem é preso por engano no lugar do irmão acusado de homicídio

Um operário da construção civil está preso no lugar do irmão, acusado de tentativa de roubo, porte ilegal de arma e homicídio. De acordo com informações divulgadas pelo RJTV, Waelinton, de 33 anos, foi detido no mês passado, no trabalho, durante o horário de almoço.

O homem foi levado para a cadeia pública Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo. De acordo com a família, ele é inocente e os crimes atribuídos a ele foram, na verdade, cometidos pelo irmão, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao programa do RJTV, o advogado da família, Diego Moreira Saldanha, explicou que o irmão usou o nome do operário para cometer os crimes, em Natal. O verdadeiro Waelinton se mudou com a esposa e a filha, ainda bebê, para o Rio de Janeiro, em janeiro de 2015, e no mês seguinte já estava empregado com carteira assinada.

Em agosto de 2015, o operário mudou de emprego no Rio, também de carteira assinada. Dez dias antes, em julho, o irmão que se identificou como Waelinton foi baleado num confronto com policiais em Natal, depois de uma tentativa de roubo com outros três menores. Ele conseguiu fugir do hospital e nunca foi formalmente identificado.

