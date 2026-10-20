Homem é preso no RS após polícia encontrar cerca de 40 cães em situação de maus-tratos

Um homem foi preso em flagrante após a Polícia Civil resgatar cerca de 40 cães em situação de maus-tratos no bairro São Vicente, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). A descoberta ocorreu de forma inesperada enquanto os agentes verificavam uma denúncia de comércio ilegal de munições envolvendo o suspeito. Ao entrarem na residência, os policiais se depararam com dezenas de animais, incluindo cães das raças Pug e Shih Tzu, vivendo em condições extremas de insalubridade.

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Os cães estavam confinados em espaços minúsculos, cercados por lama e sobre uma camada espessa de fezes e urina. De acordo com as autoridades, os animais não tinham acesso adequado a água potável ou alimentação. A Polícia Civil classificou o ambiente como deplorável, ressaltando que os próprios potes de ração estavam contaminados com os dejetos dos animais. Além da sujeira espalhada pelo chão, que atingia camas de plástico e recipientes, parte dos caninos era mantida em gaiolas precárias, enferrujadas e com teias de aranha. Vários deles apresentavam a pelagem completamente suja e emaranhada.

Questionado no local, o dono do imóvel confessou aos policiais que utilizava o espaço para a reprodução dos cães de raça com o objetivo de comercializá-los, cobrando cerca de R$ 800 por animal. Diante do cenário encontrado, o suspeito foi detido por maus-tratos a animais domésticos. Ele deve ser encaminhado ao Núcleo de Gestão do Sistema Penitenciário (Nugesp), onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que está adotando todas as medidas necessárias para realizar a triagem dos cães e garantir que recebam proteção e o devido atendimento veterinário.