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Homem é preso na Argentina suspeito de ameaçar Papa Leão XIV

Prisão ocorreu 24h após denúncia anônima; pontífice desembarca no país neste domingo após passagem pelo Uruguai

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso na Argentina suspeito de ameaçar Papa Leão XIV
Autor Papa Leão XIV - Foto: Reprodução

Um homem de 49 anos foi preso no sábado (7) na Argentina, suspeito de fazer ameaças de morte contra o Papa Leão XIV às vésperas da chegada do pontífice ao país. O desembarque do líder católico em território argentino está previsto para a tarde deste domingo, dando continuidade a uma viagem oficial que incluiu uma passagem recente pelo Uruguai.

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A operação que resultou na captura do investigado ocorreu em um intervalo de apenas 24 horas após as autoridades receberem uma denúncia anônima. A rápida resolução do caso foi confirmada por meio de um comunicado publicado pela Secretaria de Inteligência de Estado da República Argentina na rede social X. De acordo com o jornal local Clarín, a Polícia Federal foi a responsável por rastrear e localizar o suspeito.

O site Infobae detalhou ainda que o homem foi indiciado inicialmente pelos crimes de ameaça anônima e intimidação pública com finalidade terrorista. Até o momento, as autoridades e os investigadores não revelaram o canal utilizado para a propagação das mensagens, tampouco o teor exato das ameaças.

A agenda oficial de Leão 14 na Argentina tem compromissos programados até o dia 11 de novembro. Após o encerramento da visita ao país, o pontífice seguirá viagem para o Peru. Nascido nos Estados Unidos e também detentor de cidadania peruana, o papa tem mantido forte ligação com suas raízes, tendo inclusive exercido seu direito de voto recentemente ao participar das eleições de meio de mandato norte-americanas.

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