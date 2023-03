Homem é preso em rodovia de SP com barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem de 40 anos foi preso por transportar 18 barras de ouro sem procedência na tarde desta terça-feira, 28, avaliadas em mais de R$ 2,5 milhões. De acordo com a Polícia Rodoviária de Araraquara (SP), ele foi detido pelos Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante fiscalização realizada na Rodovia Washington Luís.

continua após publicidade .

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o suspeito estava em um ônibus, que trafegava pela rodovia, quando equipes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram o coletivo e na vistoria localizaram o ouro na bagagem do passageiro.

À polícia, o homem disse que pegou as barras de ouro em São José do Rio Preto e entregaria a um desconhecido no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

continua após publicidade .

"Pelo serviço, ele receberia R$ 500. Ao todo foram apreendidos 7,8 kg de ouro - que é avaliado em R$ 2.574.780", disse a SSP em nota.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, onde o homem foi indiciado por crime contra a ordem econômica, na modalidade usurpação (produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo). A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.