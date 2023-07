Homem é preso em Ivaiporã após arremessar celular contra enteada

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (24.07) na Vila João XXIII em Ivaiporã, após ameaçar a sua esposa e sua enteada. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 23 horas.

A equipe de serviço foi solicitada via Copom a comparecer na residência, onde segundo a solicitante, que é menor de idade, relatou que seu padrasto estava alterado na residência e ameaçando ela e sua mãe.

No local, em contato com a mãe da menor, ela disse que seu convivente discutiu com sua filha e com ela por causa de um colchão, onde parentes do autor viriam de Curitiba e que a menor teria que sair de seu colchão e disponibilizar para eles. A menor negou dizendo que não dormiria no chão.

Diante disso, o autor começou a gritar e chamar mãe e filha por nomes pejorativos, sendo que em dado momento jogou o celular em direção a enteada que desviou.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem e mediante interesse de representação da mulher e queixa da menor, foi encaminhado a 6ªCIPM para lavratura de B.O.U e posteriormente entregue a 54ª Delegacia Regional de Polícia para a autoridade policial.

