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Homem é preso em flagrante por agredir companheira no interior de SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem de 39 anos foi detido na sexta-feira, 4, após ser flagrado por guardas civis municipais agredindo a companheira no bairro Ciranda, em Bebedouro, no interior de São Paulo.

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Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi chamada ao endereço e encontrou a vítima sendo atacada pelo homem.

Com a chegada dos agentes, o suspeito tentou deixar o local, mas foi alcançado e preso em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão da Delegacia de Bebedouro e registrada como violência doméstica. A mulher pediu uma medida protetiva de urgência.

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Em casos de violência ou outras violações de direitos, denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180.

Os canais são gratuitos, funcionam 24 horas por dia e podem ser procurados tanto pelas vítimas quanto por outras pessoas.

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HOMEM/COMPANHEIRA/AGRESSÃO/BEBEDOURO/PRISÃO
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