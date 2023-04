Homem é preso com 30 quilos de maconha no Aeroporto do Galeão, no Rio

Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

Agentes da Polícia Federal prenderam na noite de sábado, 29, no Rio de Janeiro, um homem que tentava embarcar para São Paulo com 30 quilos de maconha na bagagem.

A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. O homem, de 36 anos e cuja identidade não foi revelada pela PF, tinha como destino o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.

Os policiais identificaram a droga na mala despachada pelo passageiro logo após fiscalização de rotina. Preso em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio, onde vai aguardar para responder pelo crime de tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

No último dia 15, uma paraguaia de 18 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal no Galeão, quando tentava embarcar com 2,6 kg de cocaína em um voo que faria escala em Paris e teria Barcelona como destino final.

Segundo a PF, a paraguaia, cujo nome não foi divulgado, havia entrado no Brasil dias atrás, pelo município de Foz do Iguaçu, trazendo a droga, e de lá seguiu para o Rio de Janeiro. A droga seria levada até Barcelona.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais identificaram a droga escondida numa cinta corporal usada pela estrangeira. Ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.