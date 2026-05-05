Homem é preso após violar túmulo e retirar crânio de caixão

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Um homem foi preso na segunda-feira (4) após violar uma sepultura e retirar o crânio de um cadáver em Formosa, região do Entorno do Distrito Federal.

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A ocorrência começou após moradores encontrarem um crânio humano abandonado na calçada de uma rua no Setor Abreu.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada e, com base nas características informadas por testemunhas, conseguiu localizar o suspeito.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter ido até o cemitério Cruz das Almas, onde violou uma sepultura e retirou o crânio. Ele foi detido em flagrante pelo crime de vilipêndio a cadáver.

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O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e segue à disposição das autoridades para os procedimentos legais.

Informações: Metrópoles

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