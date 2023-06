Homem é preso após ter "relações íntimas" com árvore; assista

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (13), após cometer um ato obsceno e muito estranho em um parque público de Salisbury, na Inglaterra. Ele foi flagrado tendo "relações sexuais" com uma árvore.

Pessoas que passavam pelo parque Queen Elizabeth Gardens presenciaram a cena e registraram o momento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece retirando a roupa, ficando completamente nu e, em seguida, realizando o ato sexual com a árvore.

A testemunha que filmou a situação se mostrou muito chocada: "O que diabos está acontecendo? Ele está f*dend* a árvore? O que está acontecendo?", disse. Assista:

De acordo com a polícia da cidade, o homem foi levado sob custódia e acabou sendo libertado com o pagamento de uma fiança. O caso segue sendo investigado. As informações são do Daily Star.



