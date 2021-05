Homem é preso após tentar jogar pessoas nos trilhos de Metrô

Continua após publicidade

Um vídeo vem circulando nas redes sociais, durante a semana, que mostra o momento que um homem tenta jogar três mulheres em direção aos trilhos. Ao mesmo tempo uma composição chega. O caso aconteceu no dia 23 de abril, na estação da Sé em São Paulo, segundo o Metrô e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

As imagens, divulgadas pelo site SP Sobre Trilhos, foram registradas por um segurança do Metrô. As vítimas conseguem se desvencilhar do agressor.

Conforme a Segurança, o homem foi detido e internado num hospital por decisão da Justiça a pedido da Polícia Civil.

No Twitter, a assessoria do Metrô informou que o caso é investigado pela Delegacia do Metropolitano.

"O caso foi registrado pelo 8º DP no último dia 23 de abril e encaminhado à Delegacia do Metropolitano (Delpom), onde foi instaurado inquérito. A autoridade policial representou pela internação compulsória do homem, que foi deferida pelo Poder Judiciário", informa nota da comunicação da SSP.