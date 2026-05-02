Homem é preso após mulher ser encontrada morta e com os cabelos arrancados
O corpo da vítima estava sobre a cama de um dos quartos, parcialmente despido
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Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira (30) em uma residência em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. O caso é investigado como feminicídio.
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De acordo com as informações apuradas no local, o corpo da vítima estava sobre a cama de um dos quartos, parcialmente despido. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica identificaram sinais evidentes de violência, com lesões concentradas na região da nuca, além de áreas do couro cabeludo com fios arrancados ou raspados.
O marido da vítima, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, de 41 anos, foi encontrado na residência e apresentava sinais de embriaguez. Em depoimento inicial, ele afirmou que teria dormido durante a tarde e, ao acordar, encontrou a esposa sem vida, levantando a hipótese de um possível mal súbito.
Segundo relatos preliminares, o casal mantinha um relacionamento marcado por conflitos frequentes e consumo excessivo de álcool nos dias anteriores ao crime. Vizinhos acionaram as autoridades após perceberem a situação.
Diante dos indícios de agressão, que afastaram a possibilidade de morte natural, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Informações: Top Mídia News
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