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FEMINICÍDIO

Homem é preso após mulher ser encontrada morta e com os cabelos arrancados

O corpo da vítima estava sobre a cama de um dos quartos, parcialmente despido

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 09:29:14 Editado em 02.05.2026, 09:29:03
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Homem é preso após mulher ser encontrada morta e com os cabelos arrancados
Autor Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira (30) em uma residência em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. O caso é investigado como feminicídio.

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De acordo com as informações apuradas no local, o corpo da vítima estava sobre a cama de um dos quartos, parcialmente despido. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica identificaram sinais evidentes de violência, com lesões concentradas na região da nuca, além de áreas do couro cabeludo com fios arrancados ou raspados.

O marido da vítima, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, de 41 anos, foi encontrado na residência e apresentava sinais de embriaguez. Em depoimento inicial, ele afirmou que teria dormido durante a tarde e, ao acordar, encontrou a esposa sem vida, levantando a hipótese de um possível mal súbito.

Segundo relatos preliminares, o casal mantinha um relacionamento marcado por conflitos frequentes e consumo excessivo de álcool nos dias anteriores ao crime. Vizinhos acionaram as autoridades após perceberem a situação.

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Diante dos indícios de agressão, que afastaram a possibilidade de morte natural, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Informações: Top Mídia News

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casos de homicídio feminicidio investigação policial Mato Grosso do Sul relacionamentos abusivos violência domestica
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