Homem é preso após matar onça e publicar vídeo na web

Um indivíduo foi preso em flagrante após matar uma onça-preta e publicar um vídeo do animal morto na internet. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (20). O crime na área indígena Arariboia, no Maranhão. De acordo com especialistas, a onça-preta está ameaçada de extinção.

A prisão foi feita pela Polícia Civil (PC) e, conforme a corporação, o criminoso, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com o couro do animal abatido, duas armas de fogo do tipo espingarda, munição calibre 20mm, pólvora e material usado na caça de animais silvestres.

O criminoso está à disposição da Justiça. Ainda segundo a PC, não há informações sobre as pessoas que acompanhavam o caçador no momento da morte da onça.

O vídeo do homem exibindo o animal morto circula nas redes sociais.