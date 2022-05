Homem é preso após matar filhas de 05 e 06 anos

Da Redação

Nesta terça-feira (24), um homem foi preso sob a suspeita de matar as duas filhas, uma de 5 anos e a outra de 6 anos de idade, após mantê-las reféns por seis horas em Taquarituba, interior de São Paulo. Natáli e Natanaeli, foram encontradas mortas com cortes no pescoço, dentro de casa.

Segundo a Polícia Militar, após horas de negociação com o homem, os agentes conseguiram entrar na residência e, além de encontrar as crianças já sem vida, se depararam com a casa revirada e cacos de vidro espalhados pelo chão.

O suspeito estava com uma faca na mão e precisou ser detido com o uso de arma de choque e foi preso em flagrante. O homem não declarou a motivação para o crime. A Polícia da cidade investiga o caso.

