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Homem é preso após manter família refém, estuprar jovem e roubar motocicleta na zona sul de SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 12:43:00 Editado em 03.08.2026, 14:40:17
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Um homem de 37 anos foi preso em flagrante no domingo, 2, na zona sul de São Paulo, suspeito de manter uma família em cárcere privado, estuprar uma das vítimas e depois fugir com uma motocicleta roubada.

Segundo a Polícia Civil, ele teria invadido a casa da família no Jardim São Luís, mantido três pessoas sob ameaça de arma de fogo e estuprado uma das vítimas.

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Na sequência, o suspeito roubou uma motocicleta e sofreu um acidente na Avenida Atlântica, em Interlagos. Ele tentou fugir a pé, mas foi preso pela Polícia Militar. A defesa dele não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a motocicleta foi recuperada e uma arma de fogo e um celular foram apreendidos. O homem permaneceu internado sob escolta policial. O caso é investigado pela 6ª DDM de Santo Amaro.

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