Da Redação

Homem é preso após levar namorada de 12 anos para dar à luz

Um indivíduo foi preso após ser acusado de engravidar uma menina, de 12 anos, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Segundo as informações da FOX23 News, o suspeito, identificado como Juan Miranda-Jara, de 24 anos, foi preso no hospital, logo após a criança dar à luz. Ele afirmou à Justiça que os dois tinham uma relação amorosa.

continua após publicidade .

No dia 14 de julho, Juan chegou em um hospital com a menina, que já estava entrando em trabalho de parto. De acordo com o policial da cidade, Danny Bean, os dois entraram como um casal na unidade de saúde e ele estava "animado" para recepcionar o filho recém-nascido.

Ao perceberem, os profissionais de saúde do estabelecimento acionaram a polícia. Quando chegaram no local, o homem disse as autoridades que era o pai do bebê que a garota de 12 anos estava prestes a dar à luz e que não fazia ideia por qual motivo a polícia estava se envolvendo no parto.

continua após publicidade .

Segundo a TV, os policiais acreditaram que o homem esperava ir para a casa com as duas crianças. "Não recebemos esse tipo de ligação todos os dias", disse Bean à emissora. "Certamente foi uma surpresa para todos os envolvidos."

O caso está sendo investigado na Divisão de Crime Infantil Os investigadores estão tentando descobrir como o homem teve acesso à menina e como ela foi capaz de carregar um bebê durante uma gravidez sem ninguém denunciá-lo à polícia.

Ainda, segundo a FOX23 News, o bebê nasceu saudável e sem complicações.

Com informações; UOL.