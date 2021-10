Da Redação

Homem é preso após engravidar garota com permissão da mãe

Um homem foi preso nesta terça-feira (5), no município de Ribamar Fiquene, a 680 km de São Luís, no Maranhã, suspeito de abusar e engravidar uma menina de 13 anos. A mãe da garota também foi presa por supostamente permitir os abusos por parte do homem, de 22 anos. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente está grávida de 7 meses.

Conforme informações da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, o Conselho Tutelar de Ribamar Fiquene acionou a polícia com a informação de que uma adolescente de 13 anos, grávida, estaria vivendo em um ambiente de condições precárias como mulher de um homem maior de idade.

As equipes do Grupo de Pronto Emprego (GPE) e do Conselho Tutelar foram até a casa da adolescente no povoado Cabeceira Verde, a 18 km de Ribamar Fiquene, e constataram a veracidade da denúncia.

Houve a prisão em flagrante do homem, de 22 anos, e a mãe da adolescente também foi presa por consentir o relacionamento amoroso e ter ciência das relações sexuais que ocasionaram a gravidez.

Conforme a polícia, o relacionamento havia começado quando a vítima ainda tinha 11 anos. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Imperatriz.

As informações são do g1 e do Metrópoles.