Homem é preso após destruir estátua de Santo Antônio em igreja de SP

Suspeito, de 34 anos, foi autuado após se recusar a assinar termo de comparecimento à Justiça

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após destruir na terça-feira (6) uma imagem de Santo Antônio na Igreja Matriz de Itapuí, no interior de São Paulo. A peça religiosa, que mede quase 1,5 metro de altura e havia passado por um processo de restauração recente, foi atirada ao chão pelo suspeito e acabou se quebrando em diversos pedaços.

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Após o ato de vandalismo, o homem foi localizado e conduzido à delegacia local para prestar esclarecimentos. A detenção em flagrante foi efetivada porque o autor se recusou a assinar o termo de compromisso de comparecimento à Justiça.

Diante da recusa, ele foi formalmente autuado por crime contra o sentimento religioso e objetos de culto, sendo transferido na sequência para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade vizinha de Jaú, onde permanece à disposição da Justiça.

A Paróquia de Santo Antônio de Pádua, da Diocese de Jaú, divulgou uma nota de repúdio após o ataque. Segundo a manifestação pública, A imagem de Santo Antônio de Pádua é um dos símbolos sagrados da comunidade. No entendimento da paróquia, o ato se configura como um crime contra o sentimento religioso, previsto no artigo 208 do Código Penal, além de representar uma violação à garantia constitucional de liberdade de culto.

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A imagem foi recolhida para avaliação sobre a possibilidade de um novo processo de restauração.