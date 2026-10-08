Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Homem é preso após destruir estátua de Santo Antônio em igreja de SP

Suspeito, de 34 anos, foi autuado após se recusar a assinar termo de comparecimento à Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso após destruir estátua de Santo Antônio em igreja de SP
Autor Imagem de Santo Antônio ficou destruída - Foto: Divulgação Paróquia de Santo Antônio de Pádua

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após destruir na terça-feira (6) uma imagem de Santo Antônio na Igreja Matriz de Itapuí, no interior de São Paulo. A peça religiosa, que mede quase 1,5 metro de altura e havia passado por um processo de restauração recente, foi atirada ao chão pelo suspeito e acabou se quebrando em diversos pedaços.

-LEIA MAIS: Jovem recebe mais de R$ 10 mil após empresas perderem fotos da formatura em SC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o ato de vandalismo, o homem foi localizado e conduzido à delegacia local para prestar esclarecimentos. A detenção em flagrante foi efetivada porque o autor se recusou a assinar o termo de compromisso de comparecimento à Justiça.

Diante da recusa, ele foi formalmente autuado por crime contra o sentimento religioso e objetos de culto, sendo transferido na sequência para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade vizinha de Jaú, onde permanece à disposição da Justiça.

A Paróquia de Santo Antônio de Pádua, da Diocese de Jaú, divulgou uma nota de repúdio após o ataque. Segundo a manifestação pública, A imagem de Santo Antônio de Pádua é um dos símbolos sagrados da comunidade. No entendimento da paróquia, o ato se configura como um crime contra o sentimento religioso, previsto no artigo 208 do Código Penal, além de representar uma violação à garantia constitucional de liberdade de culto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A imagem foi recolhida para avaliação sobre a possibilidade de um novo processo de restauração.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime religioso diocese de Jaú Igreja Matriz Liberdade de Culto SANTO ANTÔNIO vandalismo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV