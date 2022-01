Da Redação

Homem é preso após deixar cão trancado em carro em SC; veja

A Polícia Militar (PM) de Balneário Camboriú resgatou um cachorro que estava trancado dentro de um carro, que estava com os vidros totalmente fechados, na tarde desta terça feira (11), por volta das 14h, no bairro Barra Sul, em Santa Catarina.

A polícia verificou que o veículo deu entrada no local às 11h, e a temperatura média era de quase 30ºC no momento. A equipe percebeu que o animal estava espumando pela boca e não estava respondendo aos chamados.

Por isso, com auxílio de uma barra de ferro, os policiais militares quebraram o vidro do veículo, possibilitando o resgate do cachorro. De imediato, foi fornecido água. Veja o momento do resgate:

Vídeo por: Reprodução

O cão foi encaminhado à uma clínica veterinária, recebendo atendimento médico. O cachorro, de raça buldogue francês, de nome Kyra, passa bem e permanecerá em observação, informou a PM.

A PM conseguiu identificar o tutor do animal, que foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos.

