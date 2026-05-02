Homem é preso após decepar mão de ex-namorada com foice

Uma mulher teve a mão amputada após ser atacada com uma foice na sexta-feira (01), em Quixeramobim, no Ceará. Dois homens foram apontados como suspeitos do crime: o ex-companheiro da vítima, de 40 anos, e o irmão dele, de 34.

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De acordo com as informações iniciais, a agressão ocorreu dentro da residência da vítima, onde os dois homens teriam utilizado uma foice durante o ataque. A mulher, que atua como nutricionista, sofreu ferimentos graves em diferentes partes do corpo, além de ter a mão decepada.

Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, onde passou por procedimento cirúrgico.

Em depoimento à polícia, a vítima identificou os dois suspeitos como autores das agressões. Após diligências, um dos suspeitos foi localizado e preso em Quixeramobim. Já o outro, foi detido no município de Madalena, a cerca de 60 quilômetros do local do crime.

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O caso segue sob investigação das autoridades.

Informações: Metrópoles

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