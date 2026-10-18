Homem é preso após atropelar idoso durante ato pró-Lula em MG
Justiça determina prisão em flagrante por tentativa de homicídio
Um homem de 45 anos foi preso por tentativa de homicídio após atropelar um manifestante durante um ato político pró-Lula em Belo Horizonte, Minas Gerais, no último sábado, 17. A informação foi confirmada ao Estadão pela Polícia Civil do Estado.
- LEIA MAIS: Eleitor que não votou no primeiro turno pode participar normalmente do segundo
O caso ocorreu na região central da capital mineira e o motorista do veículo foi "conduzido à unidade policial e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tentativa de homicídio. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional."
A vítima foi um homem de 67 anos de idade, que foi socorrido e encaminhado a um pronto socorro. O Estadão buscou contato com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte a respeito de seu estado de saúde, mas não obteve retorno até o momento.
Segundo o jornal local O Tempo, o caso ocorreu entre as ruas Bahia e Tupinambás, e o homem detido afirmou que manifestantes teriam arremessado latas e garrafas em direção à sua mulher, dentro do veículo, que também contava com os filhos do casal, de oito e 10 anos de idade, e por isso acelerado para deixar o local, afirmando não ter visto o idoso atropelado.