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Homem é preso após atropelar idoso durante ato pró-Lula em MG

Justiça determina prisão em flagrante por tentativa de homicídio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Homem é preso após atropelar idoso durante ato pró-Lula em MG
Autor Foto: Reprodução/Instagram

Um homem de 45 anos foi preso por tentativa de homicídio após atropelar um manifestante durante um ato político pró-Lula em Belo Horizonte, Minas Gerais, no último sábado, 17. A informação foi confirmada ao Estadão pela Polícia Civil do Estado.

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O caso ocorreu na região central da capital mineira e o motorista do veículo foi "conduzido à unidade policial e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tentativa de homicídio. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional."

A vítima foi um homem de 67 anos de idade, que foi socorrido e encaminhado a um pronto socorro. O Estadão buscou contato com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte a respeito de seu estado de saúde, mas não obteve retorno até o momento.

Segundo o jornal local O Tempo, o caso ocorreu entre as ruas Bahia e Tupinambás, e o homem detido afirmou que manifestantes teriam arremessado latas e garrafas em direção à sua mulher, dentro do veículo, que também contava com os filhos do casal, de oito e 10 anos de idade, e por isso acelerado para deixar o local, afirmando não ter visto o idoso atropelado.

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