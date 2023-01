Homem é preso após atropelar e matar jovem após discussão em Mairiporã

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motorista, de 23 anos, foi preso em flagrante no início da manhã de sábado, 21, por homicídio após atropelar e matar uma mulher de 18 anos, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

continua após publicidade .

O crime aconteceu na Rua Dom José Maurício da Rocha, no centro do município, por volta das seis horas da manhã, depois de uma discussão entre dois grupos de jovens.

Segundo o flagrante feito na Delegacia de Mairiporã, o homem atingiu a vítima com seu Gol Plus, quando tentava atropelar um dos amigos de Elizabeth Nayara Pedroso. "Ele errou o alvo, atingiu a vítima e bateu o carro contra um muro", afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

continua após publicidade .

Além do crime de homicídio, ele foi autuado por embriaguez ao volante e por falta de habilitação. As autoridades solicitaram perícia técnica no local e exames para os envolvidos. Além disso, pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

"O indiciado está à disposição da Justiça para Audiência de Custódia", diz a pasta da Segurança Pública.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte da jovem.

continua após publicidade .

"Iza, sua mamãe e sua vovó te esperam no céu. Misericórdia, Senhor", lamenta Vania Vaz, nas redes sociais.

"Meus sentimentos a todos familiares e amigos", respondeu Gilson de Paula, na publicação de Marcos Paulo Pedroso, tio de Elizabeth.