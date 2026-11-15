Homem é preso após atirar contra colega de trabalho e agredir a namorada por ciúmes

Mulher foi encontrada em estado de choque, com graves ferimentos na cabeça; caso foi registrado em Fazenda Rio Grande

Um homem foi preso na noite de sábado (14), no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após atirar contra um colega de trabalho e espancar a própria namorada. Os crimes, motivados por ciúmes, mobilizaram equipes da Guarda Municipal, que conduziram a ocorrência como tentativas de homicídio e de feminicídio.

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A sequência de violência começou por volta das 20h, quando o agressor foi até a casa do colega de trabalho para questioná-lo sobre um suposto envolvimento amoroso no passado com a sua atual parceira. Segundo os relatos colhidos pela polícia, após receber a confirmação do envolvimento, o suspeito sacou um revólver, ordenou que a vítima entrasse em um carro e efetuou dois disparos contra ela. O homem conseguiu escapar correndo do local e não foi atingido.

Logo após os disparos, o suspeito seguiu para a residência onde estava a namorada e iniciou as agressões com socos e coronhadas na cabeça, além de realizar novos disparos. Acionada por moradores do condomínio para verificar a situação de violência doméstica, a Guarda Municipal encontrou o suspeito saindo da residência com as mãos para o alto. O cenário no interior do imóvel, no entanto, era de extrema gravidade, com grande quantidade de sangue espalhada pela sala, cozinha e banheiro.

A mulher foi localizada em estado de choque, com o rosto ensanguentado e ferimentos profundos no crânio. Mesmo abalada, ela conseguiu indicar aos agentes o local onde o companheiro havia escondido o revólver ao notar a chegada da viatura. A arma, um calibre 38 da marca Taurus contendo cinco munições deflagradas, foi apreendida. Devido à gravidade das lesões na cabeça, a vítima recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e precisou ser transferida de urgência para o Hospital Cajuru, em Curitiba. O atirador foi encaminhado à delegacia.

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As informações são da Banda B.