Homem é preso após ameaçar passageiros com espada em saguão do Aeroporto de Viracopos

Um homem que portava uma espada foi imobilizado por policiais militares e preso no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior paulista, na noite de domingo, 26. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que os policiais usam uma arma de choque para desarmar e prender o homem, de 45 anos. Ele estava em estado de surto psicótico, conforme relato dos policiais.

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Segundo a administração do aeroporto, o indivíduo ameaçou algumas pessoas com a espada - de 47 cm de comprimento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os policiais tentaram realizar abordagem verbal, mas houve resistência.

"Visando preservar a integridade física dos usuários do aeroporto e do próprio indivíduo, foi necessário o uso de dispositivo de incapacitação neuromuscular (taser de choque) para contê-lo e desarmá-lo", informou a pasta.

As imagens da abordagem mostram o policial disparando a arma de choque assim que o homem saca a espada. Na queda, ele quebrou um vaso de plantas.

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Conforme o boletim de ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso, na delegacia o homem demonstrou "evidentes sinais de estar totalmente desconectado da realidade". Ele dizia que estava conversando com membros do Comando Vermelho (CV), segundo o relato. "Evidentemente, trata-se de um caso médico, e não policial", diz trecho do registro da ocorrência.

A polícia informou também que o homem não tinha mandado de prisão em aberto. Por causa da falta de condição de diálogo, o homem foi encaminhado pela PM para o Pronto-Socorro São José, em Campinas. Ele não ficará preso e responderá a um Termo Circunstanciado por porte de arma branca. A espada foi apreendida.