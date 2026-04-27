Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Homem é preso após ameaçar passageiros com espada em saguão do Aeroporto de Viracopos

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 13:11:00 Editado em 27.04.2026, 13:18:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem que portava uma espada foi imobilizado por policiais militares e preso no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior paulista, na noite de domingo, 26. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que os policiais usam uma arma de choque para desarmar e prender o homem, de 45 anos. Ele estava em estado de surto psicótico, conforme relato dos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a administração do aeroporto, o indivíduo ameaçou algumas pessoas com a espada - de 47 cm de comprimento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os policiais tentaram realizar abordagem verbal, mas houve resistência.

"Visando preservar a integridade física dos usuários do aeroporto e do próprio indivíduo, foi necessário o uso de dispositivo de incapacitação neuromuscular (taser de choque) para contê-lo e desarmá-lo", informou a pasta.

As imagens da abordagem mostram o policial disparando a arma de choque assim que o homem saca a espada. Na queda, ele quebrou um vaso de plantas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o boletim de ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso, na delegacia o homem demonstrou "evidentes sinais de estar totalmente desconectado da realidade". Ele dizia que estava conversando com membros do Comando Vermelho (CV), segundo o relato. "Evidentemente, trata-se de um caso médico, e não policial", diz trecho do registro da ocorrência.

A polícia informou também que o homem não tinha mandado de prisão em aberto. Por causa da falta de condição de diálogo, o homem foi encaminhado pela PM para o Pronto-Socorro São José, em Campinas. Ele não ficará preso e responderá a um Termo Circunstanciado por porte de arma branca. A espada foi apreendida.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
HOMEM/AMEAÇA/PASSAGEIROS/VIRACOPOS/ESPADA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV