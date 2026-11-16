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Homem é preso após ameaçar cunhada durante festa de casamento no Hotel Rosewood

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada de domingo, 15, durante uma festa de casamento no Hotel Rosewood, na Bela Vista, região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, ele é suspeito de ameaçar e xingar a cunhada, de 27 anos, após se recusar a devolver o celular dela.

Policiais militares foram acionados por seguranças do hotel, que pediram ajuda após uma discussão durante a festa. A mulher contou aos agentes que o cunhado havia ficado com seu aparelho e não queria devolvê-lo. Segundo o relato, o homem estava alterado, passou a ofendê-la e a ameaçá-la de morte.

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Durante a abordagem, o suspeito avançou contra os policiais e precisou ser contido e algemado. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada ouviu as partes e ratificou a prisão em flagrante.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como ameaça, violência doméstica, resistência, desobediência e injúria.

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HOMEM/CUNHADA/AMEAÇA/CASAMENTO/HOTEL/SP
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