Homem é preso após abusar de criança e ela gravar o crime

O responsável pelo crime foi preso nessa quinta-feira (10), em Juiz de Fora (MG)

Uma criança gravou o abuso sexual que sofreu de um homem, de 55 anos, para provar à família que foi vítima do crime. O caso foi registrado em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o responsável pelo estupro foi preso nessa quinta-feira (10).

A vítima da violência sexual, um menino, de 9 anos, disse que no dia da filmagem foi abusada duas vezes pelo mesmo homem e que gravou a cena para comprovar à família.

A polícia passou a investigar o caso e descobriu que o abusador era conhecido da família e frequentava a casa da criança. Além disso, o garoto já havia dito aos pais que tinha sido violentado pelo homem.

A delegada que está à frente do caso, Alessandra Azalim, disse que o menino escondeu o celular para conseguir gravar a cena. Na sequência, entregou as imagens a mãe, que procurou a polícia para denunciar. "Ele (o menino) fala no vídeo que tem a prova (para mostrar à família)", explica.

Segundo a polícia, os dois abusos que ocorreram no mesmo dia da gravação foram praticados na casa da avó do menino, enquanto ela estava descansando.

A delegada não informou onde aconteceu o primeiro caso relatado, para não fornecer detalhes que possam identificar a criança. Questionada se a família pode ter sido negligente, já que a criança havia relatado um abuso anterior, a delegada disse que preferia não se manifestar.

A permissão da Justiça para a prisão temporária de 30 dias saiu na semana passada, e os investigadores passaram a fazer campanas e monitorar a rotina do suspeito.

O homem disse para os policiais que trabalha como zelador, e não negou o fato com a criança, mas deu outra versão.

"É normal de um abusador difamar a imagem da vítima. Existe o relato de uma criança associado a um vídeo, confirmado pela família, e uma fala coerente da criança", afirma a delegada.

Com informações do UOL.

