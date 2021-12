Da Redação

Homem foi filmado por câmera de segurança levando cachorra morta para mato baldio, em Goiânia, Goiás

Um homem de 31 anos, identificado como Ismael Souza Chagas, foi preso em flagrante acusado de matar uma cadela a pauladas, na capital goiana. Conforme consta nos autos, o animal foi morto com um golpes efetuados com um cabo de vassoura.

Segundo informações da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), o homem está preso e o crime é inafiançável. Com isso, ele pode pegar até cinco anos de reclusão, caso seja condenado.

O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (6/12), no Residencial Itamaracá, em Goiânia. Em depoimento, o autor do crime informou que em um momento de fúria, acertou o animal com um cabo de vassoura, sem a intenção de matar, no entanto, a cadela da raça Shih-Tzu não resistiu.

O homem chegou a falar para a namorada, dona da cachorrinha, que ela tinha fugido e chegou a forjar uma situação em que ajudou a mulher a procurar pela cadela. Ela só descobriu a verdade ao olhar imagens de câmera de segurança de uma vizinha. Pelas imagens, ela viu que o homem jogou o animal já morto em um lote baldio, em frente a casa.

A polícia foi chamada e o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Goiânia. De acordo com familiares o homem reclamava que a namorada dava mais atenção ao animal e por ciúmes ele teria cometido o crime.

O delegado Luziano Carvalho, informou que a Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem comete esse crime pode punido com 2 a 5 anos de prisão e multa. Nos casos de morte do animal, a pena pode ser aumentada.

O investigador ressalta ainda que o homem está preso e o crime é inafiançável. “Foi uma atitude perversa”, diz o delegado.

Homem é preso acusado de matar cadela com cabo de vassoura - Vídeo por: tnonline





Com informações: Metrópoles