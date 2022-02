Da Redação

Homem é preso acusado de estuprar passageira durante voo

Um homem foi preso acusado de estuprar uma mulher durante um voo de Newark, nos Estados Unidos, para Londres, na Inglaterra, na segunda-feira (7). Os dois passageiros estavam na classe executiva. Conforme a mídia internacional, a mulher denunciou o caso para os comissários da United Airlines e também acionou a polícia.

Assim que o avião pousou no aeroporto de Heathrow, na capital britânica, o homem, de 40 anos, foi retirado do avião e levado para a delegacia. A aeronave passou por perícia e os agentes colheram amostras de DNA do suspeito.

A mulher, de 40 anos, foi levada para uma sala de aconselhamento e foi ouvida por oficiais especializados. “A mulher disse que foi estuprada pelo passageiro durante o voo enquanto outros dormiam”, afirmou um porta-voz da polícia local.

“As partes eram aparentemente desconhecidas uma da outra, mas aparentemente foram vistas conversando e bebendo antes e durante o voo”, contou o porta-voz. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado. As investigações do caso continuam.

Com informações do Isto É.