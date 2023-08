Homem é morto pela polícia em Guarujá e total de óbitos em operação no litoral chega a 19

Um homem de 37 anos foi morto nesta sexta-feira, 18, durante uma ação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), no Guarujá, litoral de São Paulo. Com isso já são 19 pessoas mortas desde o início da Operação Escudo, deflagrada no dia 28 de julho, após a morte do PM da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos.

continua após publicidade

Pelo menos 513 pessoas foram presas desde o início da operação e foram apreendidos 880 quilos de drogas e 70 armas.

A Polícia Civil informou que policiais do Baep faziam um patrulhamento no bairro do Perequê, na tarde de sexta-feira, quando um homem fugiu ao perceber a aproximação e começou a atirar contra os agentes. A polícia revidou e o homem acabou sendo morto.

continua após publicidade

Ainda segundo a polícia, o homem estava em uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas. Foram apreendidos com ele volumes de maconha, cocaína e crack, além de um rádio comunicador e anotações do tráfico.

Moradores do bairro dizem que o homem morto não era traficante e não teria atirado contra a polícia. A arma do policial foi apreendida e a perícia, acionada.