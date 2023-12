Homem é morto e grávida é esfaqueada durante chá revelação

Um homem invadiu um chá de bebê e esfaqueou uma jovem de 19 anos, que está grávida, nesse domingo (17). Para vingar a ação, dois homens mataram o invasor, identificado como Gustavo Vinicius Renovato da Silva, de 31 anos. A dupla foi presa pela Polícia Militar (PM).

De acordo com as autoridades, o caso foi registrado em Goiânia, Goiás. Gustavo estava consumindo bebidas alcoólicas com um amigo na porta de casa, quando se envolveu em uma discussão com um vizinho. Durante o desentendimento, invadiu a casa onde acontecia o chá revelação e, armado com um facão, golpeou a mulher grávida.

Após golpear a vítima, Gustavo foi contido pelos convidados e retornou para casa. Contudo, pouco tempo depois, dois homens armados com facas arrombaram o portão da casa de Gustavo e o esfaquearam até a morte.

A esposa da vítima contou aos militares que se trancou em outro cômodo com os filhos e que, quando saiu, encontrou o marido já sem vida.



Os PMs conseguiram localizar e prender os dois homens. Ambos foram levados para a delegacia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Testemunhas relataram que Gustavo não tinha boa relação com os vizinhos.

