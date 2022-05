Homem é morto após ser trancado e atacado com gás em viatura da PRF em Sergipe

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

Um homem morreu após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aspirar um gás lançado pelos policiais, em Umbaúba, no sul de Sergipe. A vítima, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi abordada na tarde desta quarta-feira, 25, imobilizada e colocada no interior do compartimento da viatura. Em seguida, segundo testemunhas, os policiais lançaram um gás sobre a vítima e trancaram o porta-malas. Vídeos em redes sociais mostram a abordagem violenta dos policiais rodoviários federais.

Segundo familiares, o homem sofria de transtornos mentais. A PRF afirma que a vítima resistiu à abordagem e precisou ser contida com armas não letais.

Um sobrinho de Genivaldo contou que o tio foi abordado na Rodovia BR-101 quando pilotava uma motocicleta. Os policiais pediram que ele colocasse as mãos para o alto e, durante a revista, o questionaram sobre algumas cartelas de comprimidos achadas em seu bolso. Segundo o sobrinho, o tio tomava medicamentos.

Genivaldo ficou nervoso e questionou os policiais, que fizeram uso de spray pimenta e o colocaram no porta-malas do camburão. Ainda conforme a testemunhas, foi nesse momento que os agentes lançaram outro tipo de gás contra o homem, que já havia sido colocado no porta-malas.

Genivaldo foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde foi constatado que a vítima estava desacordada. O homem ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu. O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Aracaju.

A família registrou boletim de ocorrência na delegacia de Umbaúba. Familiares da vítima e testemunhas já foram ouvidas, mas, por envolver agentes federais, a investigação deve ser repassada à Polícia Federal.

Em nota, a PRF informou que, durante a abordagem da equipe, o abordado reagiu de forma agressiva e precisou ser contido com técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo. Durante o deslocamento à delegacia, ele passou mal e foi socorrido ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito. Ainda segundo a PRF, a ocorrência foi registrada e a Polícia Judiciária vai apurar o caso. A PRF abriu procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos envolvidos.