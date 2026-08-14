Homem é morto após dar coronhada e tentar assaltar PMs aposentados no Itaim Bibi

Um homem de 27 anos morreu na noite desta quinta-feira, 13, após tentar assaltar dois policiais miliares aposentados no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais foram abordados ao saírem do carro na Rua José Gonçalves de Oliveira. O suspeito estava em uma moto.

Um dos policiais foi agredido por coronhadas ao sair do veículo e na sequência, ocorreram disparos de arma de fogo. O suspeito foi atingido e morreu no local. Com ele foram apreendidos três relógios, um celular, além de uma arma de fogo.

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Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta estava adulterada e foi constatado ser produto de furto. Durante a ocorrência, um dos policiais aposentados foi atingido por um disparo na mão e socorrido ao Hospital das Clínicas.

As armas foram apreendidas para perícia e o caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo, tentativa de roubo, localização/apreensão e entrega de veículo e morte decorrente de intervenção policial no 14° DP (Pinheiros).

No início do mês, duas mulheres, de 54 e 52 anos, foram assaltadas por um criminoso armado que estava em uma motocicleta na região. Na ocasião, o homem abordou as vítimas e fugiu levando celulares, bolsa, joias, cartões bancários e outros pertences.

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No mesmo bairro, no dia 17 de julho, a Polícia Militar já havia prendido em flagrante um homem de 24 anos e uma mulher de 36 que, segundo a corporação, assaltavam uma farmácia. A dupla tentava fugir com mais de R$ 209 mil em medicamentos, principalmente canetas para emagrecimento.