Homem é morto a tiros pelo próprio filho de 14 anos

Na tarde desta terça-feira (3), um homem foi morto a tiros pelo próprio filho em um condomínio, no município de Valinhos, São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o atirador, que é um adolescente de 14 anos, efetuou os disparos após o empresário agredir a mulher.

A PM, a princípio, havia sido acionada para atender a ocorrência de violência doméstica, porém, o filho acabou matando o pai para defender a mãe. O crime aconteceu em um condomínio de alto padrão.

Uma equipe de resgate foi chamada para socorre o homem, que estava caído na garagem da casa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As autoridades apreenderam algumas armas que estavam no imóvel. No total haviam oito armas, incluindo um fuzil e uma submetralhadora, mas, a princípio, todas eram registradas.