Homem é morto a tiros após chamar mulher casada para dançar

O assassinato aconteceu no domingo (26)

Um homem de 35 anos foi morto a tiros à queima-roupa no último domingo (26) após convidar uma mulher casada para dançar. As informações são da Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, o caso foi registrado em Paranatama, em Pernambuco, depois que a vítima - identificada como Damião Lopes de Carvalho - chamar a moça para uma dança. Tal atitude provocou ciúmes no marido da mulher.

Testemunhas disseram à Polícia Civil que o marido da mulher viu a cena, se aproximou de Damião e efetuou disparos à queima-roupa. Na sequência, o suspeito do crime fugiu do local e, até o momento, não foi preso.

Não foi divulgado se Damião sabia que a mulher era casada antes de chamá-la para dançar.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital local, mas não resistiu e morreu.



O caso está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Garanhuns.

