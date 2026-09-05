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Homem é morto a facadas por garota de programa após se recusar a pagar por encontro

Vítima, de 50 anos, tentou fugir do local, mas teve a chave do carro retida e entrou em luta corporal com a agressora

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é morto a facadas por garota de programa após se recusar a pagar por encontro
Autor A mulher esfaqueou o homem após ele se recusar a pagar pelo programa - Foto: Reprodução

Uma garota de programa de 27 anos foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (5) após matar um cliente a facadas no bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo. A vítima, um motorista de aplicativo de 50 anos, foi assassinada após se recusar a pagar pelo encontro. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região.

-LEIA MAIS: Projeto que libera porte de arma para mais de dez novas profissões avança na Câmara dos Deputados

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De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início quando o homem tentou deixar o local sem realizar o pagamento pelo serviço. Para impedir a fuga do cliente, a mulher retirou a chave do contato do veículo, o que deu início a uma intensa discussão. Na sequência, os dois entraram em luta corporal e a suspeita desferiu golpes de faca contra o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

A suspeita, uma mulher trans, foi detida logo após o ocorrido e confessou o crime aos policiais militares que atenderam a ocorrência. As autoridades confirmaram que a vítima trabalhava realizando corridas por aplicativo durante o período noturno. O caso foi encaminhado e registrado no 13º Distrito Policial, que ficará responsável por analisar as imagens das câmeras e dar continuidade às investigações.

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