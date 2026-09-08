Homem é morto a facadas por colega de trabalho após pegar carne de marmita em MG

Vítima pegou pedaço de alimento da marmita do colega sem autorização. Autor do crime se feriu na confusão e foi preso após receber atendimento médico

Um homem de 37 anos foi morto a facadas por um colega de trabalho de 29 anos após uma discussão motivada por comida, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. O homicídio ocorreu na noite do último domingo (6), por volta das 22h, no interior de uma república de trabalhadores localizada no bairro Aurélio Caixeta.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, os dois homens jantavam no imóvel quando a vítima pegou um pedaço de carne da marmita do colega sem autorização e fez uma brincadeira com a situação. A atitude provocou a reação furiosa do suspeito, que se apossou de uma faca de cozinha e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-a nas regiões do tórax e do abdômen.

Outros moradores da residência testemunharam o ataque e tentaram intervir para conter o agressor. Durante o tumulto, o suspeito sofreu um ferimento na cabeça. A vítima esfaqueada chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A faca de cozinha utilizada na agressão foi localizada e apreendida pelos policiais militares. O autor das facadas foi levado a uma unidade de saúde para tratar o ferimento na cabeça e, assim que recebeu alta médica, acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que assumiu a investigação do caso.