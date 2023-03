Homem é mantido em cárcere em casa de prostituição por conta de dívida

Da Redação

A corporação informou que elas responderão por extorsão, envolvimento com o tráfico de drogas e prostituição

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três mulheres por manterem um homem em cárcere privado em uma casa de prostituição, localizada no bairro Asa Norte, em Brasília. A corporação informou que elas responderão por extorsão, envolvimento com o tráfico de drogas e prostituição.

A prisão delas aconteceu após a mãe da vítima ir desesperada à delegacia buscar por ajuda. A mulher alegou aos agentes de segurança que seu filho estava preso em um prostíbulo devido a uma dívida de R$ 300.

Além disso, ela relatou que o homem estava sofrendo ameaças de morte, caso não pagasse a "despesa". O site Metrópoles obteve alguns informações a respeito do caso, e, conforme apurado, o detido queria que sua mãe pagasse a dívida e não envolvesse a polícia.

Equipes de segurança foram para o endereço e prenderam as suspeitas. De acordo com a PCDF, a conta do rapaz é pertinente à contratação de serviços sexuais de uma das mulheres. Como não a pagou, ficou preso local.





Com informações do Metrópoles.

