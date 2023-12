Homem é liberado pela polícia após matar cachorro a facadas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 38 anos foi encaminhado para a delegacia após ter matado um cachorro que estava a seus cuidados a facadas. O episódio foi registrado na quinta-feira (28) em Presidente Prudente, São Paulo, e o envolvido foi liberado pelas autoridades logo após confirmar que cometeu o crime.

continua após publicidade

A Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia de maus-tratos a um animal doméstico no bairro Ana Jacinta. Assim que a equipe se deslocou para a residência do homem, o encontrou com alguns ferimentos nas mãos. Ele alegou ainda que os machucados foram causados pelo cão, que estava muito agressivo e o atacou.

- LEIA MAIS: Mulher é agredida na cabeça com pedaço de ferro em briga de vizinhas

continua após publicidade

O morador ainda disse que utilizou uma faca para se defender. Segundo a Polícia Ambiental, o próprio autor apontou onde estava o corpo do cachorro (em uma praça próxima à residência) e a faca usada no crime. O animal já estava morto.

O caso foi encaminhado à Delegacia Participativa de Presidente Prudente. Antes de ser ouvido, ele foi levado para uma unidade de saúde e recebeu cuidado para seus ferimentos. Ele também tomou a vacina antirrábica.

À polícia, o homem disse que atacou o cachorro para se defender e para que ele não atacasse outras pessoas. Ele foi liberado em seguida. Por parte da Polícia Ambiental, ele foi multado em R$ 6 mil pelo crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.

Siga o TNOnline no Google News