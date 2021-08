Da Redação

Homem é lançado a 43 m de carro e socorrido 16 horas depois

Na tarde deste domingo (15), um motorista, de 24 anos, capotou o carro na BR 282, foi lançado a 43 metros de distância do veículo e recebeu socorro apenas 16 horas após o acidente, em Lages, na Serra catarinense.

continua após publicidade .

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o homem estava consciente e orientado. Segundo a vítima, o acidente aconteceu por volta das 23 horas deste sábado (14). Ele foi encontrado por volta das 15h14 do dia seguinte.

Os proprietários do terreno em frente, em Santo Antônio do Boqueirão, o encontraram. O motorista tinha um ferimento lacerante com hemorragia na região frontal do crânio e na região posterior da perna esquerda. Além disso, o jovem estava com dores no tórax.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, ele recebeu um curativo nos ferimentos e foi imobilizado com colar cervical e maca rígida, antes de ser levado para o hospital. O veículo estava na posição vertical com o capô para baixo e escorado em árvores.

Informações do site ND+.